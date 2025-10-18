El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 50% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Este viento suave y constante será ideal para disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades deportivas al aire libre.
No se esperan tormentas ni lluvias a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Bueu disfruten de un día soleado y sin interrupciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y agradable.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá cubierto por nubes altas, pero sin riesgo de lluvia. La puesta de sol está programada para las 19:48, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en la costa.
En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño en la costa gallega.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.
