El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 17 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 78% y descenderá gradualmente hasta el 59% hacia las 8 de la mañana.

A medida que avance el día, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 9 de la mañana. Este cambio en las condiciones atmosféricas no traerá consigo precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con un 55% de probabilidad de precipitación entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con solo 0.1 mm de lluvia.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor estimado de 24 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 8 de la tarde.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La puesta de sol está programada para las 19:47, momento en el cual el cielo se tornará más oscuro y las temperaturas continuarán su descenso. La noche se presentará con un cielo mayormente cubierto, aunque sin lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila en Barro. En resumen, el día de hoy se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.