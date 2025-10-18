El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , con una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 55% y el 59%.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 17 grados a las 9 de la mañana y subiendo gradualmente hasta los 21 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 63%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con predominancia de nubes altas y algunas nubes más densas a partir de las 2 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 1 de la tarde, con 23 grados , antes de descender a 22 grados en las horas posteriores. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando hasta el 67% en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante el calor, aunque no se esperan rachas significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hacia el final de la tarde y la noche, el cielo se cubrirá más, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 9 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más cubierto y fresco. En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, pero con un cambio hacia un tiempo más nublado conforme avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.