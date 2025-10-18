El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:49. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 58% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta el 69% a media mañana.
A medida que avance la jornada, el cielo comenzará a mostrar un incremento en la nubosidad. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se prevé un cielo poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 26 grados a las 2 de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a descender, alcanzando un 62% a las 9 de la mañana y bajando a un 39% hacia el mediodía.
A partir de las 3 de la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 25 grados a las 3 de la tarde y bajando a 21 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando un 56% hacia las 8 de la tarde.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h durante la mañana y aumentando hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando el viento se intensificará.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad podría aumentar hacia la noche, cuando se espera un ocaso a las 19:47. En resumen, el día se perfila como uno de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un cielo más cubierto, pero sin riesgo de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.
