El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados . La bruma se hará presente en la franja horaria de las 10 a las 11 de la mañana, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%.

Durante la tarde, el cielo se irá despejando gradualmente, con la aparición de nubes altas que dominarán el panorama. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, llegando a los 21 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 62% hacia la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 16 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 85% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio con niebla y bruma, seguido de un periodo de nubes altas y temperaturas agradables por la tarde. Sin precipitaciones a la vista, será un día propicio para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.