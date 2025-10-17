El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 10 de la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un agradable sol otoñal. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados durante las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el sol se eleva en el cielo.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que llegue a los 22 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Esta combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a un 54% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es posible que al caer la tarde, la humedad vuelva a aumentar ligeramente, alcanzando un 80% hacia el final del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La noche caerá con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:49.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se presenta favorable, con niebla matutina que dará paso a un día soleado y cálido. Es un momento perfecto para disfrutar de la belleza del otoño en la región, aprovechando las condiciones meteorológicas ideales para salir y disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.