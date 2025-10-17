El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se mantendrá el cielo despejado, alcanzando temperaturas de hasta 23 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sureste, con velocidades que rondarán entre los 4 y 6 km/h. La humedad relativa será moderada, con valores que oscilarán entre el 43% y el 67%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se cubra de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 24 grados .

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados . El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado, con el sol ocultándose a las 19:49 horas. La brisa se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 2-3 km/h, creando un ambiente tranquilo y apacible.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar el buen tiempo para salir a pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno sereno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.