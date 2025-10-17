El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

Hoy, 17 de octubre de 2025, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan frescas, comenzando en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a media tarde.

A partir del mediodía, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían dar un toque de dramatismo al cielo, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados . A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:47, momento en el cual el cielo comenzará a despejarse nuevamente, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén lluvias. Los residentes pueden aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.