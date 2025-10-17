El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el transporte público. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que la humedad aumente nuevamente, alcanzando un 70% hacia las 7 de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la ciudad.

El ocaso se producirá a las 19:49, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada agradable y soleada. Los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un tiempo propicio para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en los parques y plazas de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.