El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo hasta un 43% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, la sensación térmica será más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 2 y 11 km/h, predominando de dirección sureste y oeste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

El orto se producirá a las 08:49, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:48, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del buen tiempo. En resumen, el día se perfila como una jornada agradable en Valga, con cielos despejados y temperaturas cálidas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.