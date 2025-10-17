El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 31% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 68% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Predominarán las direcciones del sur y suroeste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h en su punto máximo, pero en general, se espera que el viento no sea un factor perturbador para las actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:49. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable. En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.