El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán en su mayoría despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura oscilará entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas del día, con mínimas de 15 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 25 grados en la tarde, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en momentos de mayor calor. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de bienestar durante el día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de toda la jornada. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:50. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un buen momento para salir a cenar o disfrutar de una caminata bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.