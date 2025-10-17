El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y acogedor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 41% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o encuentros familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 3 y 5 km/h durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento severo, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la belleza natural de Soutomaior, con sus paisajes verdes y su rica flora.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:49. La noche será tranquila, con temperaturas frescas que invitarán a disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.