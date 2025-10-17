El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que la temperatura sea más llevadera. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que rondarán entre los 9 y 12 km/h, lo que aportará una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas de mayor calor. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con una ligera disminución en su velocidad, lo que contribuirá a mantener un ambiente agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:47. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Silleda en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Silleda será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.