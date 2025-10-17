El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que rondarán los 15 grados y una humedad relativa que alcanzará hasta el 99%. Esta combinación de factores atmosféricos generará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la costa gallega.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. A las 10 de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con una ligera mejora en la visibilidad. La humedad comenzará a descender, situándose en un 95%, lo que permitirá disfrutar de un día más despejado. A mediodía, el termómetro podría alcanzar los 17 grados, ofreciendo un respiro a los que buscan disfrutar de actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 19 grados. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 8 de la tarde. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 81%. La puesta de sol se producirá a las 19:50, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que tanto locales como turistas aprovechen al máximo las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para paseos por la playa o excursiones por los alrededores. En resumen, el tiempo en Sanxenxo hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo que se despejará a medida que avance el día, permitiendo disfrutar de un hermoso día de otoño en la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.