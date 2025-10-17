El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se esperan rachas extremas que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este factor, combinado con el cielo despejado y las temperaturas agradables, hace que sea un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de la puesta del sol, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.