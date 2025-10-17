El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 39% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se prevén condiciones de bochorno, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, predominando la dirección norte. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente en intensidad, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:49. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta los 16 grados hacia la medianoche.
En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»