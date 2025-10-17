El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Ribadumia se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 11 de la mañana, se espera que el cielo se aclare, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa también comenzará a disminuir, pasando del 82% en las primeras horas a un 76% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados alrededor de las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 8 de la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo de la tarde, el viento se calmará un poco, pero seguirá siendo perceptible.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que Ribadumia disfrutará de un tiempo seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo el día sin preocuparse por el mal tiempo.
En resumen, Ribadumia vivirá un día de contrastes, comenzando con niebla y finalizando con un tiempo soleado y temperaturas agradables. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del entorno natural y participar en actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se prevé para hoy.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»