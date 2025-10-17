El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 25 grados, alcanzando su pico en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 41% durante la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas más altas. Por la noche, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo una velocidad moderada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos por la zona. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Redondela.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:49, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará tranquila, con un cielo que se mantendrá despejado, ideal para observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día que invita a salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.