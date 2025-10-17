El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 55% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable en las primeras horas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta las rachas más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para eventos al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán propicias para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de Pontevedra.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables hasta bien entrada la noche. En resumen, el día de hoy en Pontevedra se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.