El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, en Pontecesures, se prevé un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 14 grados hasta las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 12 grados a las 06:00 y 07:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y permitirá que las temperaturas comiencen a recuperarse. A partir de las 10:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 13 grados, y llegando a los 15 grados a las 11:00. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 84% al inicio del día, pero se espera que disminuya a medida que avance la jornada, alcanzando un 67% hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados a las 13:00 y 23 grados a las 14:00. La máxima se registrará a las 15:00, alcanzando los 24 grados, antes de descender ligeramente a 25 grados a las 16:00. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 20:00 y cerrando el día con 15 grados a las 23:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Este clima estable y cálido hará de hoy un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Pontecesures, ya sea pasear por el campo o disfrutar de una comida en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.