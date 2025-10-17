El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 29% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h, predominando las direcciones del este y el suroeste. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:49. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves promete un día perfecto para los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.