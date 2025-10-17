El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea cómodo para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de Ponte Caldelas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:48. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera para quienes deseen aprovechar la tranquilidad de la noche.

En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y despejado, sin previsión de lluvias y con una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.