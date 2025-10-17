El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados y algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 55% a media tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, hacia el final del día, la humedad podría aumentar nuevamente, alcanzando valores cercanos al 81% en la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Poio pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también se verá reflejada en el estado del suelo, que permanecerá seco y adecuado para paseos y actividades recreativas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h en la tarde, aunque seguirá siendo un viento moderado que no generará incomodidades.

La salida del sol se producirá a las 08:49, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:49, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima favorable es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los parques locales, donde se podrá apreciar la belleza del entorno natural de Poio en esta época del año. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo y de la naturaleza.

