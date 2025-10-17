El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará un máximo de 24 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este aumento se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 42%, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada. A pesar de que la temperatura será agradable, se recomienda a los habitantes y visitantes de la zona que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa en esta época del año.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas máximas se alcanzarán en la tarde, con vientos que podrían llegar a los 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que caracterizan a Pazos de Borbén.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar, ya que la ausencia de nubes facilitará la visibilidad de las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con vientos suaves que aportarán frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.