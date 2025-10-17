El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo con nubes altas, que dominarán el panorama durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 16 y 20 grados . En las primeras horas, se espera una temperatura de 17 grados, que se mantendrá estable hasta el mediodía, cuando alcanzará su punto máximo de 20 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 53% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas suaves y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la advertencia de que la niebla matutina podría limitar la visibilidad.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que proporcionará un alivio fresco en las horas más cálidas del día.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con niebla en la mañana, temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.