El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas en las primeras horas del día se mantendrán alrededor de los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados hacia las 2 de la madrugada, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a mediodía, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente hasta un 61% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 24 grados , antes de descender ligeramente hacia la noche.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

El ocaso se producirá a las 19:50, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado hacia la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados , lo que invitará a disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.