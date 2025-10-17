El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Este aumento de temperatura será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se esperan rachas que puedan causar inconvenientes significativos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios exteriores de O Porriño.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:49, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y agradable durante las horas centrales. En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día al aire libre en un ambiente cómodo y placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.