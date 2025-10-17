El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el tráfico marítimo. Se recomienda a los conductores y navegantes que extremen las precauciones.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A partir de la tarde, se espera un cambio en el estado del cielo. Las nubes altas dominarán el panorama, aunque se prevén momentos de sol intermitente. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 3 de la tarde. La sensación térmica se verá afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles elevados, oscilando entre el 71% y el 87% a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento ligero será un alivio ante la alta humedad, aunque no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un tiempo lluvioso. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el cielo, ya que las nubes podrían traer consigo un ligero descenso de temperatura hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 19:50, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla, ofrecerá momentos agradables y templados en O Grove. Se recomienda disfrutar de la tarde al aire libre, aprovechando las condiciones favorables antes de que la noche traiga consigo un descenso en las temperaturas y un aumento en la nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.