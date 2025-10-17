El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantener una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 73% y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 20 grados . Las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de un día mayormente seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en zonas abiertas.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 19:50, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Nigrán podrán disfrutar al final del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un ambiente mayormente soleado y temperaturas agradables. Sin precipitaciones a la vista, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de viento moderado en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.