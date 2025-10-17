El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que el sol se eleva, la humedad descenderá hasta un 42% en la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Durante la tarde, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:49. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 5 grados en las horas más tardías.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.