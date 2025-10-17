El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% durante todo el día. No se prevén lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean salir o realizar actividades en el exterior.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. Este viento ligero será ideal para disfrutar de un día en el campo o en la playa, sin que resulte incómodo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la zona hasta el ocaso, que se producirá a las 19:49. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves sugiere que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, Moraña disfrutará de un día de clima favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.