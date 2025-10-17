El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% durante todo el día. No se prevén lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean salir o realizar actividades en el exterior.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. Este viento ligero será ideal para disfrutar de un día en el campo o en la playa, sin que resulte incómodo.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la zona hasta el ocaso, que se producirá a las 19:49. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves sugiere que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.
En resumen, Moraña disfrutará de un día de clima favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»