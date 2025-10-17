El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 26 grados en su punto máximo. Este incremento se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 90% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Predominará una brisa suave proveniente del este, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. En las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada. No se esperan lluvias, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:49. La noche se presentará tranquila y fresca, con temperaturas que continuarán bajando hasta los 14 grados en las horas más tardías.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.