El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar precauciones debido a la baja visibilidad.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con la bruma dando paso a intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados . En las horas más cálidas de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, proporcionando un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento suave será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o deportes en el parque.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un inicio nublado con niebla y bruma, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde. Las temperaturas agradables y la ausencia de lluvia permitirán disfrutar de un día placentero, aunque se recomienda estar atentos a la visibilidad en las primeras horas. La combinación de temperaturas suaves y un viento moderado hará que sea un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.