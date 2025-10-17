El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar precauciones debido a la baja visibilidad.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con la bruma dando paso a intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados . En las horas más cálidas de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, proporcionando un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento suave será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o deportes en el parque.
En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un inicio nublado con niebla y bruma, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde. Las temperaturas agradables y la ausencia de lluvia permitirán disfrutar de un día placentero, aunque se recomienda estar atentos a la visibilidad en las primeras horas. La combinación de temperaturas suaves y un viento moderado hará que sea un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.
