El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones durante estos periodos.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados durante la mayor parte de la mañana, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 55% y el 89% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

El viento será ligero, predominando del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas centrales del día. Este viento moderado ayudará a dispersar la niebla matutina y contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya hacia la tarde, lo que podría generar una sensación más cálida conforme el sol se eleva en el cielo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los índices de precipitación se mantienen en cero. Esto permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad mejorará notablemente después de las 9 de la mañana, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está programada para las 19:49, momento en el cual el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del atardecer.

En resumen, el día en Meis se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.