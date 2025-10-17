El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 10 y las 14 horas, donde se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo. La temperatura oscilará entre los 14 y 20 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 66% al 70%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Meaño disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 24 km/h, predominando del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 14 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación más fría. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, similar a lo que se experimentó por la mañana.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un ambiente templado y nublado, sin precipitaciones. Los vientos del oeste aportarán frescura, y se recomienda estar preparado para un descenso de temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.