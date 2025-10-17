El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, manteniendo el cielo despejado hasta el mediodía.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 59% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y noroeste, lo que aportará una brisa agradable a lo largo de la jornada. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, y la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:49. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y agradable.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.