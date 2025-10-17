El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas sean más frescas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 91%, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 35% previsto. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más seco y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las temperaturas más altas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que garantiza un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:47 y el ocaso será a las 19:46, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.