El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el tráfico marítimo. Se recomienda a los conductores y navegantes que extremen las precauciones.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente nuboso. A partir de las 10 de la mañana, se espera que la bruma se instale, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará niveles del 91% en las primeras horas y descenderá gradualmente a un 89% al final del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo de la jornada. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es aconsejable llevar ropa adecuada para el fresco y la humedad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur a una velocidad de 4 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del oeste a velocidades de hasta 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 23 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a 14 grados hacia las 11 de la noche. La visibilidad mejorará, pero la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente durante la madrugada del día siguiente.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un ambiente fresco y nublado, ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla, siempre teniendo en cuenta las condiciones de humedad y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.