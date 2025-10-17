El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, A Guarda se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con algunas horas de bruma que podrían persistir hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante las primeras horas, y alcanzarán un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 77% en la mañana a un 39% en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más agradable.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que ayudará a dispersar la bruma y la humedad acumulada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:51, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de A Guarda no querrán perderse. En resumen, el día se presenta como una jornada tranquila y agradable, perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.