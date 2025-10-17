El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , manteniéndose en este rango durante la madrugada y primeras horas del día.
A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 14 y 15 grados, con un ligero descenso a 13 grados hacia las 09:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 68%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 62% hacia las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calidez más agradable.
El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del este y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas máximas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 21:00 horas. Los cielos seguirán siendo poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 19:50 horas. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 75% hacia las 22:00 horas.
En resumen, el día en Gondomar se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos, aprovechando el tiempo favorable que nos ofrece este 17 de octubre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.
