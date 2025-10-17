El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , manteniéndose en este rango durante la madrugada y primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 14 y 15 grados, con un ligero descenso a 13 grados hacia las 09:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 68%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 62% hacia las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calidez más agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del este y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas máximas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 21:00 horas. Los cielos seguirán siendo poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 19:50 horas. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 75% hacia las 22:00 horas.

En resumen, el día en Gondomar se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos, aprovechando el tiempo favorable que nos ofrece este 17 de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.