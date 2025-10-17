El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 39% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se hará más notable a medida que se acerque la noche. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea bastante confortable para los habitantes y visitantes de Forcarei.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar incómodas o peligrosas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:48, momento en el que el cielo se tornará más oscuro, pero aún con la posibilidad de disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.