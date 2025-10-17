El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 74% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 39% en las horas centrales de la tarde. Esto, combinado con la escasa nubosidad, permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con una velocidad que oscilará entre los 4 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco y soleado, propicio para paseos y actividades al exterior. Las condiciones meteorológicas son ideales para quienes planean realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso notable en la temperatura, que podría bajar hasta los 14 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.