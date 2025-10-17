El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento suave y constante será ideal para actividades al aire libre, ya que no se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvia.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán afectados. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Cuntis. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no deberían interferir con la luz solar.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar antes de que la oscuridad cubra la localidad. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Cuntis, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvia.

