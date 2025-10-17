El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas iniciales mostrarán bruma y niebla en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 08:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 24 grados . En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia las 04:00 y 05:00. A partir de las 10:00, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados a las 14:00 y un máximo de 24 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 18:00 y cerrando el día con 15 grados a las 23:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 87% al inicio del día, disminuyendo progresivamente a medida que las temperaturas aumenten. Para la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 55% a 16:00, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h. Las rachas más intensas se prevén entre las 14:00 y las 16:00, cuando el viento podría soplar a 21 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los residentes de Catoira podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas debido a la niebla y la bruma.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo que irá despejándose a medida que avance el día, permitiendo disfrutar de un ambiente primaveral.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.