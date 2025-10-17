El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y descendiendo a un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos serán suaves, predominando del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que el día avance, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 24 grados . Este será el momento más cálido del día, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas descenderán a 16 grados hacia la medianoche, creando un ambiente fresco y agradable para quienes deseen disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Cañiza para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.