El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

Hoy, 17 de octubre de 2025, Cangas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado.

A partir de las 10 de la mañana, se espera que el cielo se aclare, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados hacia el mediodía. La humedad relativa, que ha estado en torno al 79% en las primeras horas, disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort a medida que el día avanza. La bruma podría aparecer en algunos momentos, pero no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 4 y 10 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 24 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en contraste con las temperaturas más cálidas. Este viento será un aliado para dispersar cualquier resto de humedad en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 19 grados . Las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, pero no se espera que afecten significativamente la claridad del cielo. La tarde se presentará como un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será mayormente favorable.

Al caer la noche, la temperatura descenderá a unos 15 grados , y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando niveles del 83% hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla, similar a las condiciones de la mañana. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, Cangas disfrutará de un día variado, comenzando con niebla y culminando en un ambiente más despejado y agradable, ideal para aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.