El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Cambados se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 11 de la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 16 grados, y por la tarde, se espera un ligero aumento, llegando a los 19 grados en su punto máximo.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 23 km/h por la tarde, provenientes del oeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La ausencia de lluvias, combinada con el aumento de la temperatura, hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de que el viento sople con cierta intensidad.

Por la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados a las 21 horas, y la humedad relativa comenzará a aumentar, cerrando el día con un ambiente fresco y agradable.

En resumen, Cambados disfrutará de un día variado, comenzando con niebla y finalizando con cielos despejados y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la belleza del entorno gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.