El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

Hoy, 17 de octubre de 2025, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque las primeras horas de la mañana estarán marcadas por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. Esta situación es habitual en esta época del año y puede afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender. Se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 15 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% por la mañana y descenderá a niveles más cómodos a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas. Las rachas de viento pueden ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día propicio para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. La puesta de sol se producirá a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Caldas de Reis no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.