El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma ha sido la protagonista, con una visibilidad reducida que puede afectar a los desplazamientos. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes que irán apareciendo en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 14 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde y alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 74% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que puede aportar una sensación refrescante, especialmente en la costa. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 12 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable sin que el viento sea un factor perturbador.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará considerablemente, lo que facilitará la observación del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 19:50, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el día en Bueu se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.